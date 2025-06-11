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  • Тренер вратарей «Краснодара» об Акинфееве: «Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка намного сложнее. Поэтому они сильнее»
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Тренер вратарей «Краснодара» об Акинфееве: «Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка намного сложнее. Поэтому они сильнее»

Тренер вратарей «Краснодара» считает, что Матвей Сафонов сильнее Игоря Акинфеева.

– При всем уважении к Игорю Акинфееву и его титулам, на мой взгляд, сегодня он не входит в тройку лучших российских вратарей.

– Кто же в ней?

– Сафонов, Агкацев и Латышонок. Вот если говорить исключительно о премьер-лиге, тогда по итогам сезона топ-3 такой: Агкацев, Латышонок и Акинфеев.

– Что Игорь растерял с возрастом как вратарь?

– Ничего. Но и не скажешь, что в чем-то прибавил. Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил – все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее.

– В чем конкретно?

– Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит мяч далеко-далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню, – сказал Михаил Савченко.

Тренер вратарей «Краснодара» назвал Агкацева лучшим голкипером сезона: «Стас, в отличие от Латышонка и Акинфеева, сыграл в РПЛ все 30 матчей и внес весомый вклад в чемпионство»

Тренер вратарей «Краснодара» об Акинфееве: «Легенда российского футбола. Но если он ошибается, этого не замечают, вину перекладывают на других. Голкипер, превратившийся в миф, вне подозрений»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМатвей Сафонов
logoСтанислав Агкацев
logoИгорь Акинфеев
logoКраснодар
logoЗенит
logoЕвгений Латышонок
logoСпорт-Экспресс
logoДенис Адамов
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