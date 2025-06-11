Тренер вратарей «Краснодара» назвал Агкацева лучшим голкипером сезона: «Стас, в отличие от Латышонка и Акинфеева, сыграл в РПЛ все 30 матчей и внес весомый вклад в чемпионство»

Тренер вратарей «Краснодара» назвал Станислава Агкацева лучшим голкипером сезона.

— Для Кафанова (тренер вратарей сборной России – Спортс”) лучший вратарь сезона — Акинфеев. У вас, полагаю, другое мнение?

— Разумеется. Для меня номер один — Агкацев . Да, пропустили мы чуть больше, чем «Зенит » и ЦСКА . Но, в отличие от Латышонка и Акинфеева, Стас сыграл в РПЛ все 30 матчей. Единственный из голкиперов!

В свой первый полноценный сезон справился с колоссальной нагрузкой и внес весомый вклад в чемпионство, — сказал Михаил Савченко.