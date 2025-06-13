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  • Ловчев о словах тренера голкиперов «Краснодара» про Акинфеева: «Таким у нас не место! Игорь – величайший, в одном ряду с Дасаевым, Яшиным. Сафонов, Латышонок и Агкацев – средние»
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Ловчев о словах тренера голкиперов «Краснодара» про Акинфеева: «Таким у нас не место! Игорь – величайший, в одном ряду с Дасаевым, Яшиным. Сафонов, Латышонок и Агкацев – средние»

Евгения Ловчева возмутила критика в адрес Игоря Акинфеева.

«Я увидел, как какой‑то тренер вратарей «Краснодара» Савченко высказался про Акинфеева… Он вообще знает, что в Советском Союзе и России всегда были выдающиеся вратари? И он размазал Акинфеева, можно сказать. Таким людям в нашем футболе не место! Так и напишите!

Акинфеев – величайший вратарь! Он в ряду таких вратарей, как Дасаев, Яшин, Кавазашвили, Маслаченко, Прохоров. Я со всеми ними играл. Я знаю, что такое хороший вратарь, а какой плохой! Акинфеев – легенда российского футбола. А тут какой‑то непонятный человек, который непонятно где играл, говорит такое… Человек толком никого не воспитал! И тут он вдруг говорит, что Латышонок, Сафонов и Агкацев лучше Акинфеева

Вы же понимаете, что я не армейский человек. Но Акинфеев – легенда! Временем это все доказал. Только и всего.

Сафонов, Латышонок и Агкацев – средние вратари. Лучший из них – Сафонов. Но хорош он или нет, мы определим через 15 лет. Как и определили Акинфеева после стольких лет, когда он так много выручал.

И когда этот Савченко говорит, что мы оправдываем какие‑то ошибки Акинфеева… Вы посмотрите, сколько Акинфеев спас – и сборную, и ЦСКА! – заявил бывший защитник «Спартака».

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26648 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Акинфеев
logoЕвгений Латышонок
logoПСЖ
logoРинат Дасаев
logoАнзор Кавазашвили
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Маслаченко
logoлига 1 Франция
logoЗенит
logoЕвгений Ловчев
logoКраснодар
logoЛев Яшин
logoМатвей Сафонов
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