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Дмитрий Егоров: «Мы обгоним 2Drots и станем командой, которая сыграла в больше всех матчей в истории лиги»

Дмитрия Егорова радует статистика «БроукБойз» в Winline Медиалиге.

– «Броуки» – единственные полуфиналисты МФЛ-5, кто снова вышли в полуфинал.

– И еще мы – полуфиналисты МФЛ-4. Я очень рад, что мы еще сыграем три матча в этом сезоне – два полуфинала и финал, либо матч за третье место. Мы обгоним 2Drots и станем командой, которая сыграла в больше всех матчей в истории лиги. Меня это радует.

Спорт живет статистикой и достижениями. В МФЛ этой статистики мало. Мы не знаем, сколько нас голов должен забивать в туре, чтобы их стало 10 или 20. У какой команды юбилейный гол или юбилейная игра. Практически нет такой статистики. За какими-то аспектами я слежу. Мне нравится, что мы больше всех матчей проведем в МФЛ.

– О чем это говорит?

– О том, что здесь же постоянно есть система плей-офф. Получается больше матчей проводит тот, кто дальше проходит по турнирам. Получается, мы будем самой успешной командой.

– «БроукБойз» – самая сильная команда Медиалиги прямо сейчас?

– Я что-то сегодня посмотрел «СиндЕкат», посмотрел опросы. Везде ставят фаворитом «СиндЕкат», потому что у них экс-игроки РПЛ и ФНЛ. Кто-то ставит фаворитом «Десятку», потому что они кучу денег потратили. Кто-то ставит на «Амкал», потому что они взяли Кубок Лиги и уверенно выглядят в этом сезоне.

Четыре абсолютно равных команды, которые заслуженно прошли полуфиналы. Абсолютно равный состав. Ой, блин, еще же «Десятка» и «Амкал» не вышли. Lotus тоже может. «Тандем» по идее может. Но для меня [помимо «БроукБойз» и «СиндЕката»] «Десятка» и «Амкала» – явные полуфиналисты, – рассказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«БроукБойз» вышли в полуфинал шестого сезона Winline Медиалиги, где сыграют с «СиндЕкатом».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logoLotus Music
logoСиндЕкат
logoФК 10
logoФК Тандем
logoАмкал
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