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Защитник «Броуков» Сухов выбил из ворот «Эгриси» мяч, летящий в створ

Защитник «БроукБойз» Максим Сухомлинов выбил мяч с линии ворот «Эгриси».

Эпизод состоялся в ответном четвертьфинальном матче Winline Медиалиги между «Эгриси» и «БроукБойз».

После подачи с фланга от Дениса Анисимова мяч летел в створ. Сухомлинов хотел замкнуть подачу на дальней штанге. Но в борьбе с защитником «Эгриси» Рональдо Ушенко так поставил ногу, что мяч полетел вдоль ворот.

«Логика Суха понятна. У нас за лучший гол и сэйв положено по 500 тысяч рублей. Тем самым, возможно, Сух украл у Денчика [Дениса Анисимова] лучший гол и забрал себе лучший сэйв», – прокомментировал эпизод президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале.

Видео: Winline Медиалига

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
Максим Сухомлинов
Денис Анисимов
logoЭгриси
logoДмитрий Егоров
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