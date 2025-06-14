«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»

Дмитрий Егоров обратился к главному тренеру «Эгриси».

Эпизод случился во время ответного четвертьфинального матча шестого сезона Winline Медиалиги , когда в конце первого тайма судья после просмотра повтора назначил пенальти в ворота «Броуков» за игру рукой.

Представители «БроукБойз» были несогласны с решением арбитра.

К точке подошел хавбек «Эгриси» Евгений Григорьев, но удар не реализовал. Вратарь «Броуков» Александр Касьяненко отразил удар.

В знак несогласия с происходящим Егоров призвал болельщиков своей команды покидать трибуну. После он выразил недовольство судьям: «Вы – свиньи! Вы не хотите, чтобы «Броуки » здесь играли. Как вам не стыдно?»

После этого президент «БроукБойз» обратился к тренеру «Эгриси » Андрею Чернышову: «Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?»

Напомним, в 2004-м, когда Андрей Чернышов тренировал «Спартак», капитана команды Егора Титова и защитника Юрия Ковтуна обвинили в употреблении бромантана – запрещенного препарата, который повышает иммунитет и выносливость.