Дмитрий Егоров: «Медиафутболу нужно создавать больше конфликтов, скандалов внутри, чтобы была жизнь. Нужно быть шоу-бизнесом, а не футболом»

Дмитрий Егоров высказался о том, что нужно изменить в медиафутболе.

«Чтобы комьюнити медиафутбола расширялось, нужно предпринимать меры. Частично те, о которых я пишу. Нужно делать закрытую лигу. Нужно, чтобы было больше открытых процессов, начиная от заседаний КДК и так далее.

Вся мировая культура строится на конфликте. Не только в кино, театре, литературе. Но даже в живописи художники отражали какую-то эпоху через конфликт.

Нам нужно создавать больше проблем, конфликтов, скандалов внутри, чтобы была жизнь. Жизнь даже в любой семье, отношениях невозможна без ссор, скандалов.

Если мы будем сухой Второй лигой, то ничего хорошего в этом не будет. Поэтому нужно смягчать КДК, наказывать тех, кто пишет апелляции, как 2Drots, и жить по-новому. Нам нужно быть шоу-бизнесом, а не футболом.

Прислушается ли ко мне лига? Нет. Потому что, как и в мировой политике: неважно, кто говорит из других партий, тебе хочется принимать решения самому.

К кому лига может прислушаться? К людям, у которых есть определенный статус в обществе. Например, к Слуцкому, Азамату .

Думаю, это неминуемый процесс, когда мы придем к большей открытости и другим изменениям», – сказал президент «БроукБойз » в интервью корреспонденту Спортса ’’ Фирузу Анвари.