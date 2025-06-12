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  • Дмитрий Егоров: «Я не видел заявлений товарищей из 2Drots о том, как развивать лигу. Им это не нужно. От «Амкала» тоже не вижу инициатив»
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Дмитрий Егоров: «Я не видел заявлений товарищей из 2Drots о том, как развивать лигу. Им это не нужно. От «Амкала» тоже не вижу инициатив»

Дмитрий Егоров считает, что 2Drots и «Амкал» не готовы развивать Winline МФЛ.

«Я вообще не видел заявлений от товарищей из 2Drots о том, как развивать лигу, что нам нужно делать вместе. Потому что они желают абстрагироваться и смотреть на все со стороны. Им это все не нужно, на мой взгляд.

Я не вижу никаких инициатив от «Амкала». Мне кажется, они считают, что лига и другие клубы откусывают их пирог. Они имеют на это право, потому что, действительно, лига до сих пор существует по большей части благодаря дерби «Амкала» и 2Drots. И мои «Медиа Сандали» невозможны без заголовка с их упоминанием.

Поэтому надо что-то делать и думать, кому это нужно. Это нужно мне, Азамату, Bahh Tee, но хотелось, чтобы и Литвину было нужно. Ко мне никто не придет – я уже пытался всех собрать, делал конференцию.

Если что-то сделает Осипов? Мы же видим – все делается для того, чтобы получить выгоду только себе. Когда ее не останется, люди об этом вспомнят», – сказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Егоров
logoМихаил Литвин
logoWinline Медиалига
Bahh Tee
logo2Drots
logoАмкал
logoБроукБойз
logoАзамат Мусагалиев
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