Lit Energy и «СиндЕкат» встретятся в Екатеринбурге, Lotus и «Амкал» – в «Лужниках». Расписание ответных матчей 1/4 финала Медиалиги

Расписание ответных четвертьфинальных матчей Winline Медиалиги.

Прямые путевки в четвертьфинал получили победители своих групп: «Амкал», ФК «10», «СиндЕкат» и «БроукБойз».

К ним присоединились четыре команды, обыгравшие своих соперников в 1/8 финала: «Эгриси», Lit Energy, «Тандем» и Lotus Music.

Выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала SD Family, Rocket Team, «Банка» и 2Drots.

Winline Медиалига, 1/4 финала, ответные матчи

14 июня, суббота

Lit Energy – «СиндЕкат», начало в 14:00 . Первый матч – 0:0, 5:3 Б.

Матч пройдет в Екатеринбурге на стадионе Академии ФК «Урал».

«Эгриси» – «БроукБойз», начало в 19:00 . Первый матч – 0:4.

Матч пройдет в Москве на стадионе Спортивного городка «Лужники».

15 июня, воскресенье

«Тандем» – ФК «10», начало в 16:00 . Первый матч – 1:2.

Lotus Music – «Амкал», начало в 20:30 . Первый матч – 0:1.

Оба матча пройдут в Москве на стадионе Спортивного городка «Лужники».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское .