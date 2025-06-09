Lit Energy и «СиндЕкат» встретятся в Екатеринбурге, Lotus и «Амкал» – в «Лужниках». Расписание ответных матчей 1/4 финала Медиалиги
Прямые путевки в четвертьфинал получили победители своих групп: «Амкал», ФК «10», «СиндЕкат» и «БроукБойз».
К ним присоединились четыре команды, обыгравшие своих соперников в 1/8 финала: «Эгриси», Lit Energy, «Тандем» и Lotus Music.
Выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала SD Family, Rocket Team, «Банка» и 2Drots.
Winline Медиалига, 1/4 финала, ответные матчи
14 июня, суббота
Lit Energy – «СиндЕкат», начало в 14:00. Первый матч – 0:0, 5:3 Б.
Матч пройдет в Екатеринбурге на стадионе Академии ФК «Урал».
«Эгриси» – «БроукБойз», начало в 19:00. Первый матч – 0:4.
Матч пройдет в Москве на стадионе Спортивного городка «Лужники».
15 июня, воскресенье
«Тандем» – ФК «10», начало в 16:00. Первый матч – 1:2.
Lotus Music – «Амкал», начало в 20:30. Первый матч – 0:1.
Оба матча пройдут в Москве на стадионе Спортивного городка «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.