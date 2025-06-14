«Эгриси» встретится с «БроукБойз» в ответном матче 1/4 финала Медиалиги. В первой игре «Броуки» выиграли – 4:0
«Эгриси» сыграет с «БроукБойз» в ответном матче 1/4 финала Медиалиги.
В первом матче 1/4 финала шестого сезона Медиалиги «БроукБойз» разгромили «Эгриси» (4:0).
Winline Медиалига, 1/4 финала
Ответные матчи
14 июня, суббота
«Эгриси» – «БроукБойз». Начало – 19:00.
Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости