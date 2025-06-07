Кузнецов готов сменить Николича в ЦСКА: «Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис»

Дмитрий Кузнецов готов сменить Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА.

«Марко Николич покинет ЦСКА и возглавит АЕК ? Ну, давайте думать, по какой причине. Факторов же много. Во-первых, греческий клуб выступает в европейских кубках. Наверное, это главная причина, которая может повлиять на уход серба. А то, что армейцы заняли третье место в РПЛ и выиграли Кубок России , увы, не позволяет участвовать в международных соревнованиях в следующем сезоне.

Готов ли сменить Николича в ЦСКА? Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис. Считаю, что под руководством сильного тренера армейцы могут бороться за чемпионство с «Зенитом » и «Краснодаром ». В команде много голодных до побед молодых игроков — Матвей Кисляк , Кирилл Глебов , Матвей Лукин . Нужно только точечное усиление», – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник ЦСКА.

Ранее появилась информация, что Николич покинет ЦСКА и возглавит греческий АЕК.