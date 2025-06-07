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Кузнецов готов сменить Николича в ЦСКА: «Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис»

Дмитрий Кузнецов готов сменить Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА.

«Марко Николич покинет ЦСКА и возглавит АЕК? Ну, давайте думать, по какой причине. Факторов же много. Во-первых, греческий клуб выступает в европейских кубках. Наверное, это главная причина, которая может повлиять на уход серба. А то, что армейцы заняли третье место в РПЛ и выиграли Кубок России, увы, не позволяет участвовать в международных соревнованиях в следующем сезоне.

Готов ли сменить Николича в ЦСКА? Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис. Считаю, что под руководством сильного тренера армейцы могут бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром». В команде много голодных до побед молодых игроков — Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин. Нужно только точечное усиление», – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник ЦСКА.

Ранее появилась информация, что Николич покинет ЦСКА и возглавит греческий АЕК.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
logoЦСКА
logoАЕК
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