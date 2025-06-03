«Сейчас команды Медиалиги уровня ФНЛ-2. И народ соберется, и внимание к матчам будет». Дьяков о медиафутбольном турнире с участием «Динамо» и ЦСКА

Виталий Дьяков одобряет медиафутбольный турнир с участием «Динамо» и ЦСКА.

«Медиакоманды популярны. Выбрали одни из лучших команд, одни из самых популярных – долгожителей медиафутбола. Ну и плюс в подготовке к сезону для команд РПЛ .

Смысла на сборах играть с какими-то грандами особо нет. Поэтому вот такие втягивающие матчи, где не самый сильный соперник. Сейчас команда Медиалиги – это команда уровня ФНЛ-2. Поэтому и народ соберется на трибуны, и внимание будет к этим матчам.

Для команд Медиалиги престижно сыграть в очередной раз с командами РПЛ. Фанаты медиакоманд все равно за кого-то болеют в профессиональном футболе, и каждый привязан к какой-то команде. Так что не думаю, что эти матчи повлияют на дальнейший переход болельщиков к профессиональным клубам», – сказал главный тренер «БроукБойз ».

Недавно стало известно, что «Динамо » создаст новый медиафутбольный турнир, в котором примут участие бело-голубые, ЦСКА и медиафутбольные команды «Амкал» и 2Drots.

Матчи пройдут на «ВТБ Арене» 26 и 27 июня.