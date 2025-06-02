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  • «Больших плюсов от этих матчей я не вижу. Не знаю, что для себя там ищет профессиональный клуб». Булыкин о медиафутбольном турнире «Динамо»
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«Больших плюсов от этих матчей я не вижу. Не знаю, что для себя там ищет профессиональный клуб». Булыкин о медиафутбольном турнире «Динамо»

Дмитрий Булыкин высказался о медиафутбольном турнире с участием ЦСКА и «Динамо».

«Не знаю, что для себя ищет профессиональный клуб в этом матче. Может быть, какую-то аудиторию от Медиалиги. Но насколько я понял, мало народу потом приходит на клуб, даже если они с Медиалигой играли при полном стадионе.

Больших плюсов от этих матчей я не вижу. История уже показала, что могут быть травмы, и футболисты недонастраиваются. Но для пиара и для аудитории в интернете можно проводить такие матчи, потому что там выступают не только спортсмены, но и болельщики клуба «Динамо», – сказал экс-нападающий сборной России.

Недавно стало известно, что «Динамо» создаст новый медиафутбольный турнир, в котором примут участие бело-голубые, ЦСКА и медиафутбольные команды «Амкал» и 2Drots.

Планируется, что матчи пройдут на «ВТБ Арене» 26 и 27 июня.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Metaratings
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