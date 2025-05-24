Слуцкий о Медиалиге: «Новички не должны сразу играть с 2D и «Амкалом». Березуцкий говорил: «Мы не можем летать регулярным рейсом, Вагнера должны видеть только по ТВ»

Леонид Слуцкий считает, что новички не должны сразу играть с 2Drots и «Амкалом».

«Вас не раздражает, что вы много сделали, прошли большой путь, и тут какая-то команда, которая ничего не сделала, залетает и имеет возможность играть с 2Drots?

Это как говорил Вася Березуцкий : «Мы не должны летать регулярными рейсами. Потому что Вагнер Лава люди должны видеть только по телевизору. Они не должны сидеть с ним на соседнем кресле».

Также нельзя, чтобы команда, которая ничего не сделала, будет сразу играть с 2Drots или «Амкалом ». Это несправедливо», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа ».