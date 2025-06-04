Слон о матче России и Медиалиги: «Мы бы дали больше сопротивления, чем пропускающие по 10 за тайм команды. Но сборная МФЛ существует только в разговорах»

Хавбек 2Drots Слон высказался о потенциальном матче сборных России и Медиалиги.

– Как бы ты отнесся к матчу между сборными России и Медиалиги?

– Если бы я был игроком сборной России, я бы не хотел этого. Мы бы дали больше сопротивления, чем команды, которые по 10 за тайм пропускают.

Очевидно, что любая команда Второй лиги даст больше сопротивления. Тем более мы.

В то же время с точки зрения имиджа это неправильно, тут я полностью поддерживаю.

Круто сказал Митрофанов (генсек РФС – Спортс’’), что у нас нет сборной Медиалиги. В этом проблема. Она не сформирована, не тренируется. Она существует только в разговорах, – сказал полузащитник 2Drots.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против