Президент МФЛ: «Не вижу смысла сейчас обсуждать матч сборных России и Медиалиги»

Николай Осипов высказался о матче сборных России и Winline Медиалиги.

«Мы с удовольствием были готовы погрузиться в подобного рода взаимодействие и сделать из этого праздник футбола. Со стороны некоторых представителей сборной России и РФС это вызвало отрицание.

Мы понимаем, что, если нет единогласного решения и желания подарить этот праздник футбола тем, кто любит нас и сборную, мы просто продолжим делать свою работу и расти дальше. Чтобы в тот момент, когда эта идея появится снова, мы были готовы. Пока не вижу смысла это обсуждать», – сказал президент Медиалиги.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против