Президент МФЛ: «Не вижу смысла сейчас обсуждать матч сборных России и Медиалиги»
Николай Осипов высказался о матче сборных России и Winline Медиалиги.
«Мы с удовольствием были готовы погрузиться в подобного рода взаимодействие и сделать из этого праздник футбола. Со стороны некоторых представителей сборной России и РФС это вызвало отрицание.
Мы понимаем, что, если нет единогласного решения и желания подарить этот праздник футбола тем, кто любит нас и сборную, мы просто продолжим делать свою работу и расти дальше. Чтобы в тот момент, когда эта идея появится снова, мы были готовы. Пока не вижу смысла это обсуждать», – сказал президент Медиалиги.
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
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