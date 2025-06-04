Слон ответил Луневу по поводу Медиалиги: «Это какая-то зависть. Возможно, потому что мы популярны. Может, он чего-то не добился»

Хавбек 2Drots Слон ответил на высказывания Андрея Лунева о медийном футболе.

«Я читал это и даже пост хотел написать, но потом подумал: «Зачем? Кому это надо? Кому он нужен здесь?» Мы ему не нужны, а он нам не нужен.

Если человека так что-то цепляет, это какая-то зависть. По какой-то причине это его бесит. Возможно, потому что мы популярны. Может, он сам чего-то не добился.

Почему просто не пройти мимо? Я с ним согласен, что мы скорее пародия на футбол. Это все люди с головой понимают. Но кому он хочет что-то доказать, я не знаю. Сейчас он уже подшучивает, но изначально это было агрессивно», – сказал полузащитник 2Drots.

Лунев о новом названии Медиалиги: «Цирк уехал, клоуны остались. Шучу. Не обессудьте, ребята»