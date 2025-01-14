Игорь Лещук: «Раз сборная России сыграла с Брунеем, можно посмотреть, как сыграет с «Амкалом» или 2Drots»

Игорь Лещук высказался об игре сборной МФЛ против сборной России.

– Сборная Медиалиги может сыграть со сборной России?

– Не мне решать. Пусть сыграют, будет интересно посмотреть. Раз сборная России сыграла с Брунеем, можно посмотреть, как сыграет с «Амкалом » или 2Drots.

Но я думаю, что у игроков сборной это не вызовет особого желания. Я сужу по себе. Хотя, возможно, там не будет ходить Дарт Вейдер вокруг скамейки, и все будет нормально, – сказал голкипер «Динамо ».