Игорь Лещук: «Раз сборная России сыграла с Брунеем, можно посмотреть, как сыграет с «Амкалом» или 2Drots»
Игорь Лещук высказался об игре сборной МФЛ против сборной России.
– Сборная Медиалиги может сыграть со сборной России?
– Не мне решать. Пусть сыграют, будет интересно посмотреть. Раз сборная России сыграла с Брунеем, можно посмотреть, как сыграет с «Амкалом» или 2Drots.
Но я думаю, что у игроков сборной это не вызовет особого желания. Я сужу по себе. Хотя, возможно, там не будет ходить Дарт Вейдер вокруг скамейки, и все будет нормально, – сказал голкипер «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
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