Александр Самедов назвал игру сборной МФЛ против сборной России оскорблением.

– Тебе интересна Медиалига?

– У меня было пару предложений оттуда. Я нормально отношусь, даже встречался со многими людьми. Но с точки зрения подачи – профессионалы и Медиалига. Как это подается, меня это безумно раздражает и бесит. Типо профессионалы не могут быть на уровне.

Тем более, когда звучит, что медиа сборная сыграет с национальной сборной. Я считаю, что это оскорбление. Люди в РФС должны это пресекать. Даже мысли такой не должно быть.

Мне не нравится, когда я открываю газету и вижу, что команда Медиалиги обыграла команду Второй лиги в Кубке России. Вы можете подавать информацию правильно? Футболисты Второй лиги обыграли команду Второй Лиги – те же самые футболисты. Не надо это преподносить так, что недопрофессионалы обыграли профессионалов, типо профессионалы все здесь говно. Конечно, я считаю, что какие-то моменты оскорбительные, – сказал бывший игрок сборной России.