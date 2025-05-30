Егоров о Панове в «Крыльях»: «Для главного тренера работа ассистентом – шаг назад. Тем более в клубе с сомнительными перспективами»

Дмитрий Егоров против перехода Виталия Панова в «Крылья Советов».

В пятницу вечером появилась информация, что возглавляющий «Амкал» Панов может стать помощником главного тренера «Крыльев Советов », если команду возглавит Сергей Булатов .

«Не знаю, по-моему, для главного тренера работа ассистентом – это шаг назад. Становясь ассистентом, ты теряешь свой штаб и становишься частью штаба. Больше не являешься первым лицом, не работаешь главным.

Лучше быть главным, чем ассистировать. Пусть даже в «Амкале ». И ждать предложения как главный. Тем более в клубе с сомнительными на данный момент перспективами», – написал президент «БроукБойз ».

Сам Панов ранее опроверг уход из «Амкала»: «Сейчас вероятность ухода – 0%».