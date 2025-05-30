Егоров о Панове в «Крыльях»: «Для главного тренера работа ассистентом – шаг назад. Тем более в клубе с сомнительными перспективами»
Дмитрий Егоров против перехода Виталия Панова в «Крылья Советов».
В пятницу вечером появилась информация, что возглавляющий «Амкал» Панов может стать помощником главного тренера «Крыльев Советов», если команду возглавит Сергей Булатов.
«Не знаю, по-моему, для главного тренера работа ассистентом – это шаг назад. Становясь ассистентом, ты теряешь свой штаб и становишься частью штаба. Больше не являешься первым лицом, не работаешь главным.
Лучше быть главным, чем ассистировать. Пусть даже в «Амкале». И ждать предложения как главный. Тем более в клубе с сомнительными на данный момент перспективами», – написал президент «БроукБойз».
Сам Панов ранее опроверг уход из «Амкала»: «Сейчас вероятность ухода – 0%».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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