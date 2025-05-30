Маврин о Панове в «Крыльях»: «Рад за Николаевича, если это правда. Такой специалист должен работать в РПЛ»

Василий Маврин отреагировал на возможный уход Виталия Панова в «Крылья Советов».

«Рад за Николаевича [Панова], если это действительно так. Такой специалист должен работать в РПЛ .

Походу, еще и Рябу (Артура Рябокобыленко, полузащитника «Амкала » – Спортс’‘) с собой заберет», – сказал хавбек «Амкала ».

Инсайдер Иван Карпов сегодня сообщил , что Сергей Булатов в случае назначения главным тренером «Крыльев» хочет пригласить помощником Панова .