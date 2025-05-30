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Маврин о Панове в «Крыльях»: «Рад за Николаевича, если это правда. Такой специалист должен работать в РПЛ»

Василий Маврин отреагировал на возможный уход Виталия Панова в «Крылья Советов».

«Рад за Николаевича [Панова], если это действительно так. Такой специалист должен работать в РПЛ.

Походу, еще и Рябу (Артура Рябокобыленко, полузащитника «Амкала» – Спортс’‘) с собой заберет», – сказал хавбек «Амкала».

Инсайдер Иван Карпов сегодня сообщил, что Сергей Булатов в случае назначения главным тренером «Крыльев» хочет пригласить помощником Панова.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
logoВасилий Маврин
logoАмкал
logoВиталий Панов
logoпремьер-лига Россия
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
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Сергей Булатов
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