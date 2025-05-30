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  • В «Крылья» могут пригласить Панова из «Амкала». Его хочет видеть своим помощником кандидат на пост главного тренера Булатов
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В «Крылья» могут пригласить Панова из «Амкала». Его хочет видеть своим помощником кандидат на пост главного тренера Булатов

Виталий Панов может покинуть «Амкал».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что главный тренер медиафутбольной команды может войти в штаб «Крыльев Советов».

Самарский клуб рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера: Сергея Булатова и Магомеда Адиева.

Булатов в случае назначения планирует сделать своим помощником Панова.

В сезоне-2024/25 Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли 10-е место.

По завершении чемпионата Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев».

Панов уже работал ассистентом в самарской команде в 2010 году. В качестве главного тренера работал в «Волгаре», «Акроне» и других клубах.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Сергей Булатов
logoWinline Медиалига
logoВиталий Панов
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoАмкал
logoИгорь Осинькин
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