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Дмитрий Егоров: «Я могу объяснить, почему Скроботу дали один матч – чтобы он сыграл с 2Drots»

Дмитрий Егоров отреагировал на решения КДК по Скроботу и Лукасу Агуэйро.

Оба футболиста получили по одному матчу дисквалификации и еще по два – условно.

«Я могу объяснить, почему Скроботову дали один матч, хотя по всем критериям футбола это минимум два и никогда не один, просто никогда.

Чтобы он сыграл в 1/4 финала с 2Drots, скорее всего. Просто так это не бывает. Без слов сверху. 

Я просто хочу понять, как тут все работает, но не понимаю. 

Но теперь хотелось бы услышать: любые слова в адрес чужой скамейки – дисква, верно? Кто это зафиксирует?!

Хорошо, теперь каждый может писать заявы, например, на мат. То есть я еще могу накатать заяву на Кузнецова или на Гатагова? Напишите новые правила! Кто что может  делать, кто не может», – написал президент «БроукБойз».

Хавбек «БроукБойз» Лукас получил две желтые карточки в игре против 2Drots (1:0). По завершении встречи бразилец выкрикивал оскорбления в адрес соперников.

Лига приняла решение оставить в силе красную карточку Агуэйро, он пропустит одну игру. За его поведение после финального свистка Лукас наказан условной дисквалификацией на два матча.

Защитник «Амкала» Илья Скроботов был удален в матче с Chertanovo (4:0) за то, что наступил шипами на ногу защитнику команды соперника Андрею Большакову. За этот фол Скробот получил прямую красную карточку.

Он тоже пропустит одну игру в рамках автоматической дисквалификации и еще две – условно.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoДмитрий Кузнецов
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