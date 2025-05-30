«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»

Виталий Панов опроверг свой переход из «Амкала» в «Крылья Советов».

«Мы с Сергеем Булатовым давно знакомы, играли друг против друга и всегда с ним на связи. «Крылья Советов » еще даже не утвердили главного тренера, а в СМИ уже обсуждают ассистента. Для меня это странно.

Сейчас нет смысла это обсуждать. Меня более чем все устраивает в «Амкале ». У нас впереди важные игры. Мы и сейчас на связи с Германом, и также по окончании сезона сядем и переговорим. Сейчас вероятность ухода – 0%», – заявил главный тренер «Амкала».

В пятницу вечером появилась информация, что Панов может стать помощником главного тренера «Крыльев Советов», если команду возглавит Сергей Булатов.