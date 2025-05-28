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Егоров вернется на бровку. Ранее президент «Броуков» дисквалифицировал себя на год

Дмитрий Егоров вернется на бровку и может сыграть против SD Family.

Напомним, Дмитрий Егоров заявлял, что его не будет на бровке в шестом сезоне Winline Медиалиги: «Если все мои действия не имеют никакого значения, то зачем мне бегать по бровке, кричать что-то. Просто меня в этом сезоне не будет на матчах Медиалиги, на бровке и вот в этой зоне, вне зависимости от любых решений. Я сам себя дисквалифицировал на год».

«Я возвращаюсь на бровку и, скорее всего, сыграю с SD в субботу. В нынешней ситуации я обязан быть рядом с командой, чтобы оградить ее от всякого дерьма, провокаций, лишних обсуждений и принять эти все игры на себя», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

На это отреагировал хавбек SD Family Антон Чужой:

«Надо было в прошлом матче получить желтую и пропускать этот матч! Желания встречаться с психопатом нет. Тем более делить одно поле. Надеюсь, у нас будут играть те, кто мало сыграл в прошлых матчах».

Ответ Егорова:

«Человек с самым низким IQ в медиафутболе может не переживать: делить ему не придется, потому что делить он не умеет».

«БроукБойз» и SD сыграют в субботу в Красногорске. «Броуки» обеспечили себе первое место в группе С. SD находятся на втором месте группы B и все еще претендуют на первую строчку, но и могут опуститься на третью.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
logoАнтон Чужой
logoАмкал
logoSD Family
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