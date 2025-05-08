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Баста опроверг, что требовал от Миллера поставить конкретный состав СКА на матч: «Это было предложение, а не руководство к действию»

Баста высказался об увольнении Виталия Миллера из СКА.

«Много было налито всякой ерунды. Я еще раз заявляю и говорю с полной ответственностью, что никогда не принимал участия в стратегии. Если такое происходит, то это нужно хотя бы доказывать, иметь доказательную базу. Никогда в это не лез, потому что в футболе ничего не понимаю.

Было наше предложение по составу от болельщиков, но это не руководство к действию. Я не являюсь руководителем. Получается, что мое предложение выпустить, одобренных Миллером же игроков – преступление, которое привело к поражению?»

Также Баста отрицает, что Денис Глушаков и Данила Кравченко принимают решения по формированию состава.

СКА Басты отправил в отставку главного тренера Виталия Миллера после трех матчей в сезоне Winline Медиалиги.

По данным Legalbet, президент клуба принял решение расстаться с Миллером после разговора с полузащитником СКА Глушаковым.

Ранее сообщалось, что сменить Миллера в СКА может Андрей Каряка. 

Баста определял состав, намекают на влияние Глушакова – новые детали увольнения Миллера

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Any Given Thursday
logoСКА Ростов
logoВиталий Миллер
logoWinline Медиалига
logoВасилий Вакуленко
logoДенис Глушаков
Данила Кравченко
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