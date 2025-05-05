Баста решил уволить Миллера после разговора с Глушаковым (Legalbet)

Стали известны детали увольнения Виталия Миллера из СКА.

Сегодня команда Басты отправила в отставку главного тренера после трех матчей в сезоне Winline Медиалиги .

По данным Legalbet, президент клуба принял решение расстаться с Миллером после разговора с полузащитником СКА Денисом Глушаковым.

Отмечается, что в команде перед последней игрой уже знали, что Миллер будет уволен вне зависимости от результата.

СКА стартовал в шестом сезоне МФЛ с двух поражений, но в 3-м туре обыграл «Впорядке» x Krap Team (3:1). В этом матче Миллер оставил в запасе Глушакова, Зорана Тошича и других опытных экс-игроков РПЛ.

Казахстанский специалист работал в СКА с июня 2024 года. В Кубке Лиги команда под его руководством вышла в плей-офф, где уступила Lit Energy .

Ранее сообщалось , что сменить Миллера в СКА может Андрей Каряка .

Первая победа СКА в Медиалиге – без Тошича и Глушакова. Экс-звезды РПЛ внезапно на лавке