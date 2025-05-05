Баста решил уволить Миллера после разговора с Глушаковым (Legalbet)
Сегодня команда Басты отправила в отставку главного тренера после трех матчей в сезоне Winline Медиалиги.
По данным Legalbet, президент клуба принял решение расстаться с Миллером после разговора с полузащитником СКА Денисом Глушаковым.
Отмечается, что в команде перед последней игрой уже знали, что Миллер будет уволен вне зависимости от результата.
СКА стартовал в шестом сезоне МФЛ с двух поражений, но в 3-м туре обыграл «Впорядке» x Krap Team (3:1). В этом матче Миллер оставил в запасе Глушакова, Зорана Тошича и других опытных экс-игроков РПЛ.
Казахстанский специалист работал в СКА с июня 2024 года. В Кубке Лиги команда под его руководством вышла в плей-офф, где уступила Lit Energy.
Ранее сообщалось, что сменить Миллера в СКА может Андрей Каряка.
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