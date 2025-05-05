СКА Басты уволил Миллера
У СКА Басты будет новый тренер.
Клуб объявил об отставке Виталия Миллера. Вместе с ним уходят старший тренер Роман Герасимов и тренер по физической подготовке Маргарита Свиридова.
СКА стартовал в шестом сезоне Winline Медиалиги с двух поражений, однако в 3-м туре обыграл «Впорядке» x Krap Team. В этой игре Миллер оставил в запасе Дениса Глушакова, Зорана Тошича и других опытных футболистов.
Казахстанский специалист работал в СКА с июня 2024 года. В Кубке Лиги команда под его руководством вышла в плей-офф, где уступила Lit Energy.
Ранее сообщалось, что сменить Миллера в СКА может Андрей Каряка.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал СКА
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