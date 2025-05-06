Миллер заявил, что Баста выбрал состав СКА на матч с Lotus. После поражения рэпер написал тренеру: «Это полный позор»

СКА ответил Виталию Миллеру на его высказывания о клубе рекламой конфет Meller.

На «Столе» бывший главный тренер СКА рассказал, что состав на матч против Lotus во 2-м туре выбирал Баста.

«За результат с Lotus я ответственность на себя не беру. Мне скинули список из 11 футболистов, которые должны выйти.

У меня было два решения: уйти сразу или согласиться. Я согласился с мнением руководителя. Я уверен, что ему кто-то написал этот состав.

После этого у нас никакого диалога с Бастой не было. Михалыч написал в личку после игры, что это полный позор», – рассказал бывший главный тренер СКА.

После данного заявления в телеграм-канале СКА опубликовали рекламу конфет Meller с подписью: «Эстафета ответственности передана». В ней капитан самолета успокаивает пассажира, при этом сам собирается эвакуироваться из падающего самолета.

Также клуб удалил пост с благодарностью за работу тренерскому штабу.

Виталий Миллер работал в клубе Басты с 5 июля 2024 года. С ним клуб не выиграл ни одного трофея. В МФЛ-6 СКА начал с двух поражений подряд.

Вчера команда Басты отправила в отставку главного тренера после трех матчей в сезоне Winline Медиалиги .

По данным Legalbet, президент клуба принял решение расстаться с Миллером после разговора с полузащитником СКА Денисом Глушаковым.

Ранее сообщалось, что сменить Миллера в СКА может Андрей Каряка.