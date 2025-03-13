Капитан «Родины Медиа» Мура перешел в «БроукБойз»

Мура стал игроком «БроукБойз» .

Святослав Мурадов перешел из «Родины Медиа»: клуб ранее объявил о закрытии.

В Winline Медиалиге защитник выступал за Reality, Fight Nights и «РМ».

На счету Муры 44 матча в турнирах МФЛ, 4 гола и 2 голевые передачи.

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