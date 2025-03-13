Капитан «Родины Медиа» Мура перешел в «БроукБойз»
Мура стал игроком «БроукБойз» .
Святослав Мурадов перешел из «Родины Медиа»: клуб ранее объявил о закрытии.
В Winline Медиалиге защитник выступал за Reality, Fight Nights и «РМ».
На счету Муры 44 матча в турнирах МФЛ, 4 гола и 2 голевые передачи.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости