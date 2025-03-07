Защитник «Броуков» Жекич перешел в «Волну» из Второй лиги. Ранее он мог поехать на просмотр в клуб РПЛ

Евгений Плешко перешел в «Волну».

«Волна » объявила о подписании 24-летнего защитника.

«Благодарим медийный футбольный клуб «БроукБойз » за открытие игрока для многих любителей российского футбола и надеемся, что вместе с нашей командой Евгений совершит триумфальное возвращение в профессиональный спорт», – написали в телеграм-канале «Волны».

Жекич выступал за «Броуков» с 2023 года и стал чемпионом пятого сезона Winline Медиалиги . Ранее защитник играл за молдавские «Шериф », «Зимбру » и «Динамо-Авто ».

В начале 2025-го Жекич мог поехать на просмотр в клуб РПЛ .

Нижегородская «Волна» выступает в LEON Второй лиге Б.