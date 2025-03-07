Защитник «Броуков» Жекич перешел в «Волну» из Второй лиги. Ранее он мог поехать на просмотр в клуб РПЛ
Евгений Плешко перешел в «Волну».
«Волна» объявила о подписании 24-летнего защитника.
«Благодарим медийный футбольный клуб «БроукБойз» за открытие игрока для многих любителей российского футбола и надеемся, что вместе с нашей командой Евгений совершит триумфальное возвращение в профессиональный спорт», – написали в телеграм-канале «Волны».
Жекич выступал за «Броуков» с 2023 года и стал чемпионом пятого сезона Winline Медиалиги. Ранее защитник играл за молдавские «Шериф», «Зимбру» и «Динамо-Авто».
В начале 2025-го Жекич мог поехать на просмотр в клуб РПЛ.
Нижегородская «Волна» выступает в LEON Второй лиге Б.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Волны»
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