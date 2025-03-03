«Родина Медиа» на 99,9% законченная история. 60% вероятность, что мы останемся, но под другим названием». Мура о будущем клуба

Мура рассказал, какие есть шансы, что «Родина Медиа» продолжит существовать.

– «Родина Медиа» в подвешанном состоянии. Какие есть новости от руководства?

– Я не могу кое-что оглашать, потому что это было в личной беседе с Тарой [Дмитрием Тарасовым]. Могу с уверенностью сказать, что все ищется. Есть вероятность, что мы все останемся, но не под названием «Родина Медиа». На 99,9% это законченная история.

– Насколько велика вероятность, что вы останетесь как коллектив?

– Все зависит от того, найдется ли спонсор. Сейчас над этим работают Саня и Тара. Но это все 50 на 50. Даже если мне скажут, что скорее всего это будет, то это все равно для меня 50 на 50.

А что касается коллектива, я думаю, при успешных новостях все останутся. Мы все ждем. Мы решили, что доиграем этот турнир, и никто не будет с кем-то переговариваться.

За исключением пары моментов, но пацан [Клюка] уже объяснился. Не знаю, ходил ли кто-то еще куда-то. Все останутся.

У меня уже такое было в первом сезоне в Reality – искали спонсора. По словам как будто бы 60%, что мы остаемся, но под другим названием. Ждем два-три дня и услышим окончательный вердикт.

– В случае чего, у тебя есть мысли, где ты будешь?

– Я ни с кем не общался. После этой новости мне сразу написали, но я сказал, что я буду до конца здесь. Если все провалится, тогда начнем общаться с тем, с кем придется.

Кто-то говорит про пиар-акцию. Мы игроки страдаем, а другим легко сказать, что это пиар, что это делается, чтобы кто-то появился. На самом деле это не так, – сказал защитник «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

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