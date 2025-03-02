«Броуки» подписали 20-летнего бразильца Агуэйро

Лукас Агуэйро из молодежки бразильского «Эрсилио Луз» – игрок «Броуков».

«Броуки » объявили о подписании центрального полузащитника из Бразилии.

Агуэйро становился чемпионом Бразилии до 17 лет в составе «Фламенго ».

Последним клубом хавбека стал «Эрсилио Луз» U20.

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