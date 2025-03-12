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Два бывших футболиста «Родины Медиа» Алекс и Мусса – игроки Lit Energy

Lit Energy объявили о переходе Алекса и Муссы.

Два бывших футболиста «Родины Медиа» перешли в команду Михаила Литвина.

Алекс и Мусса перешли в Lit Energy в тот же день, когда их бывший клуб объявил о закрытии.

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Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Lit Energy
трансферы
logoLit Energy
logo«Алекс Нани» Делио Ндонгмо
logoАбоубакар Мусса
logoРодина Медиа
logoWinline Медиалига
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