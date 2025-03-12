Два бывших футболиста «Родины Медиа» Алекс и Мусса – игроки Lit Energy

Lit Energy объявили о переходе Алекса и Муссы.

Два бывших футболиста «Родины Медиа » перешли в команду Михаила Литвина.

Алекс и Мусса перешли в Lit Energy в тот же день, когда их бывший клуб объявил о закрытии.

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