Два бывших футболиста «Родины Медиа» Алекс и Мусса – игроки Lit Energy
Lit Energy объявили о переходе Алекса и Муссы.
Два бывших футболиста «Родины Медиа» перешли в команду Михаила Литвина.
Алекс и Мусса перешли в Lit Energy в тот же день, когда их бывший клуб объявил о закрытии.
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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Lit Energy
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