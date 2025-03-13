Азамат отказался от назначения Каряки в ФК «10» из-за запросов тренера. Тот хотел привести 10 игроков и 5 человек в штаб (Legalbet)
Андрей Каряка и Азамат Мусагалиев не договорились об условиях сотрудничества.
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Родины Медиа» после расформирования команды может возглавить ФК «10».
Как сообщает Legalbet, Каряка в «Десятку» хотел привести 10 знакомых ему футболистов, а также пять человек в тренерский штаб.
Мусагалиев отказал Каряке, в итоге команду возглавил Денис Лактионов. Он сменил Владимира Щербака, проработавшего в клубе три месяца.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Legalbet
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