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  • Азамат отказался от назначения Каряки в ФК «10» из-за запросов тренера. Тот хотел привести 10 игроков и 5 человек в штаб (Legalbet)
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Азамат отказался от назначения Каряки в ФК «10» из-за запросов тренера. Тот хотел привести 10 игроков и 5 человек в штаб (Legalbet)

Андрей Каряка и Азамат Мусагалиев не договорились об условиях сотрудничества.

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Родины Медиа» после расформирования команды может возглавить ФК «10».

Как сообщает Legalbet, Каряка в «Десятку» хотел привести 10 знакомых ему футболистов, а также пять человек в тренерский штаб.

Мусагалиев отказал Каряке, в итоге команду возглавил Денис Лактионов. Он сменил Владимира Щербака, проработавшего в клубе три месяца.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Legalbet
logoРодина Медиа
logoАндрей Каряка
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoДенис Лактионов
logoWinline Медиалига
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