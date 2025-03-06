Тренером «Десятки» Мусагалиева назначен Лактионов. Он дважды выигрывал азиатскую ЛЧ как игрок и возглавлял «Родину» и «Ригу»

ФК «10» определился с кандидатурой нового главного тренера.

Команду Азамата Мусагалиева возглавил 47-летний Денис Лактионов .

Большую часть игровой карьеры Лактионов провел в Южной Корее. Он трехкратный чемпион страны и двукратный победитель азиатской Лиги чемпионов в составе «Сувон Самсунг Блювингс».

В качестве главного тренера работал в «Родине» и «Риге». Последний клуб Лактионова – кипрский «Акритас Хлоракас».

В «Десятке » Лактионов сменил Владимира Щербака, проработавшего в клубе три месяца.