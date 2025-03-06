Тренером «Десятки» Мусагалиева назначен Лактионов. Он дважды выигрывал азиатскую ЛЧ как игрок и возглавлял «Родину» и «Ригу»
ФК «10» определился с кандидатурой нового главного тренера.
Команду Азамата Мусагалиева возглавил 47-летний Денис Лактионов.
Большую часть игровой карьеры Лактионов провел в Южной Корее. Он трехкратный чемпион страны и двукратный победитель азиатской Лиги чемпионов в составе «Сувон Самсунг Блювингс».
В качестве главного тренера работал в «Родине» и «Риге». Последний клуб Лактионова – кипрский «Акритас Хлоракас».
В «Десятке» Лактионов сменил Владимира Щербака, проработавшего в клубе три месяца.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости