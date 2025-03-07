Вятыч – игрок ФК «10». Защитник забил победный гол в финале МФЛ-3 против 2Drots
Артем Вяткин присоединился к «Десятке».
ФК «10» объявил о трансфере 29-летнего защитника.
Вятыч находился на просмотре в клубе и забил гол в товарищеском матче против «Красного Знамени» (2:0).
Защитник становился чемпионом третьего сезона Winline Медиалиги в составе «Родины Медиа» и стал автором победного гола в финале против 2Drots (3:1).
МФЛ-5 и Кубок Медиалиги Вяткин провел в «Чисто Питер», недавно объявившем о приостановке деятельности.
Напомним, Денис Лактионов возглавил ФК «10». Он сменил Владимира Щербака, проработавшего в клубе три месяца.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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