Вятыч – игрок ФК «10». Защитник забил победный гол в финале МФЛ-3 против 2Drots

Артем Вяткин присоединился к «Десятке».

ФК «10» объявил о трансфере 29-летнего защитника.

Вятыч находился на просмотре в клубе и забил гол в товарищеском матче против «Красного Знамени» (2:0).

Защитник становился чемпионом третьего сезона Winline Медиалиги в составе «Родины Медиа » и стал автором победного гола в финале против 2Drots (3:1).

МФЛ-5 и Кубок Медиалиги Вяткин провел в «Чисто Питер », недавно объявившем о приостановке деятельности.

Напомним, Денис Лактионов возглавил ФК «10». Он сменил Владимира Щербака, проработавшего в клубе три месяца.

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