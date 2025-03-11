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Отар Кушанашвили: «Родина Медиа» навсегда в истории медиафутбола, это была команда-праздник»

Отар Кушанашвили тепло попрощался с «Родиной Медиа».

Сегодня медиафутбольный клуб Дмитрия Тарасова и Текилы официально объявил о своем закрытии.

«Я отдал «Родине Медиа», возможно, одну из лучших частей своей жизни. Отдельно хочу сказать спасибо Жеке и Некиту за добрые слова о «Родине Медиа».

Я помню победный вечер в «Лужниках» во всех подробностях, и один такой вечер перевешивает целую жизнь. Я представляю, каково сейчас пацанам – и игрокам, и руководителям, и Андрею Каряке – одному из самых обаятельных людей в моей жизни.

«Родина Медиа» навсегда в истории медиафутбола. Дни, когда закрываются такие команды, как «РМ», подчеркивают, насколько ничтожны наши ссоры, обиды и недомолвки. «Родина Медиа» навсегда в моем сердце. Это была команда-праздник», – сказал медиаменеджер команды.

Клуб Тарасова закрылся – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин

😭 Слезы школьника – его любимый клуб закрывается. На первый матч привела мама

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoРодина Медиа
logoДмитрий Тарасов
logoАндрей Каряка
logoОтар Кушанашвили
logoWinline Медиалига
logo«T-Killah» Александр Тарасов
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