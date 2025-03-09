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ФК «10» проведет сборы в Турции в конце марта. Клуб планирует сыграть с командами РПЛ или чемпионата Казахстана

ФК «10» Азамата Мусагалиева проведет сборы в Турции с 12 по 27 марта.

«Десятка» отправится на сборы в паузу на сборные у профкоманд. Планируются матчи с клубами из высших лиг СНГ или других чемпионатов. Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов не исключает, что это будут команды РПЛ или чемпионата Казахстана.

Также ФК «10» сыграет против «СиндЕката», который возглавляет Александр Григорян. Клуб из Екатеринбура сейчас находится на сборах в Турции.

Ранее Дмитрий Кузнецов рассказывал, что 2Drots отправятся на сборы. «Амкал» и Lotus Music проведут подготовку к сезону в Москве из-за отсутствия хороших соперников на сборах.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: сообщество VK 10 в VK Видео
logoСиндЕкат
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Григорян
logoДенис Лактионов
logoвысшая лига Казахстан
logoWinline Медиалига
logoФК 10
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