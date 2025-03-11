ФК «10» создал на ютубе новый канал. Прошлый был удален в феврале
«Десятка» создала новый канал на ютубе.
Прошлый канал медиафутбольной команды был удален в феврале. На него были подписаны более 150 тысяч человек.
Сегодня ФК «10» сообщил, что запустил на ютубе новый канал, и выложил первый ролик про визит Кутуза к психологу.
ФК «10» был основан летом 2022 года продакшеном Medium Quality. Президентом команды является комик Азамат Мусагалиев.
«Десятка» выступает в Winline Медиалиге со 2-го сезона. За команду играют такие футболисты, как Мачей Рыбус и Брайн Идову. Клуб никогда не доходил дальше 1/4 финала в турнирах под эгидой МФЛ.
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал ФК «10»
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