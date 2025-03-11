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Лишь 3 игрока стартового состава «РМ» на победный финал МФЛ-3 остались в клубе до закрытия. Тарасов – один из них

Лишь 3 игрока стартового состава «РМ» на финал МФЛ-3 остались в клубе до конца.

Сегодня «Родина Медиа» официально объявила о своем закрытии.

Команда является чемпионом третьего сезона Winline Медиалиги – в финале была одержана победа над 2Drots (3:1).

На решающий матч «РМ» вышла в следующем составе: Швагирев, Степанов, Вяткин, Рустамов, Муса, Алекс, Тарасов, Маляров, Газданов, Пичугин, Оленченко. 

До момента закрытия клуба из того состава остались лишь трое: Тарасов, Алекс и Муса. Газдан сейчас играет за 2Drots, Швагирев, Пича и Оле – за «Амкал», Дядя Степа и Гас – за «Титан», Вытяч – за ФК «10», а Маляров – за «Чайку» из Первой лиги.

Клуб Тарасова закрылся – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин

😭 Слезы школьника – его любимый клуб закрывается. На первый матч привела мама

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoРодина Медиа
logoГасан Рустамов
logoWinline Медиалига
logoАбоубакар Мусса
logo«Алекс Нани» Делио Ндонгмо
logo«Дядя Степа» Степан Степанов
logoНикита Маляров
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logo«Оле» Владимир Оленченко
logoМаксим Швагирев
logoДмитрий Тарасов
logo«Вятыч» Артем Вяткин
logo«Газдан» Артур Газданов
logo2Drots
logoЛФК «Титан»
logoАмкал
logoФК 10
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