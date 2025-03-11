Лишь 3 игрока стартового состава «РМ» на победный финал МФЛ-3 остались в клубе до закрытия. Тарасов – один из них

Лишь 3 игрока стартового состава «РМ» на финал МФЛ-3 остались в клубе до конца.

Сегодня «Родина Медиа » официально объявила о своем закрытии.

Команда является чемпионом третьего сезона Winline Медиалиги – в финале была одержана победа над 2Drots (3:1).

На решающий матч «РМ» вышла в следующем составе: Швагирев , Степанов, Вяткин, Рустамов, Муса, Алекс, Тарасов, Маляров, Газданов, Пичугин, Оленченко.

До момента закрытия клуба из того состава остались лишь трое: Тарасов, Алекс и Муса. Газдан сейчас играет за 2Drots, Швагирев, Пича и Оле – за «Амкал», Дядя Степа и Гас – за «Титан», Вытяч – за ФК «10», а Маляров – за «Чайку» из Первой лиги.

Клуб Тарасова закрылся – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин

😭 Слезы школьника – его любимый клуб закрывается. На первый матч привела мама