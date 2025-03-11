Лишь 3 игрока стартового состава «РМ» на победный финал МФЛ-3 остались в клубе до закрытия. Тарасов – один из них
Лишь 3 игрока стартового состава «РМ» на финал МФЛ-3 остались в клубе до конца.
Сегодня «Родина Медиа» официально объявила о своем закрытии.
Команда является чемпионом третьего сезона Winline Медиалиги – в финале была одержана победа над 2Drots (3:1).
На решающий матч «РМ» вышла в следующем составе: Швагирев, Степанов, Вяткин, Рустамов, Муса, Алекс, Тарасов, Маляров, Газданов, Пичугин, Оленченко.
До момента закрытия клуба из того состава остались лишь трое: Тарасов, Алекс и Муса. Газдан сейчас играет за 2Drots, Швагирев, Пича и Оле – за «Амкал», Дядя Степа и Гас – за «Титан», Вытяч – за ФК «10», а Маляров – за «Чайку» из Первой лиги.
Клуб Тарасова закрылся – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин
😭 Слезы школьника – его любимый клуб закрывается. На первый матч привела мама
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости