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«Это большая потеря для медиафутбола, если «Родины Медиа» не будет». Жека 2Drots о закрытии команды Текилы и Тарасова

Жека 2Drots назвал возможное закрытие «РМ» потерей для Медиалиги.

– В прошлом году, когда закрылся FC Bus, вы пригласили к себе Алана Маратовича, усилили позицию. Дмитрий Тарасов и Текила в каком-то формате могли бы зайти в 2Drots? 

– Текила в баскетбольный 2Drots, мне кажется, идеально впишется. Они могли бы составить дуэт с Вагой. Тара тоже вполне, но у нас перегружен центр поля. Но это два интересных кейса. 

Я желаю пацанам, чтобы они все-таки нашли партнера, потому что это большая потеря, если «Родины Медиа» не будет. Ну или в любом виде, не обязательно именно «РМ». Хочется, чтобы Саша Текила и Дима Тарасов остались в Лиге, потому что, если объединить их, то это очень большая фигура для медиафутбола. Не хочется, чтобы такие персонажи пропадали с радаров. Желаем всего самого лучшего, найти партнера, и все будет хорошо, – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Клуб Тарасова может закрыться – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo2Drots
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoРодина Медиа
2Drots (баскетбол)
logoВагабонд
logoДмитрий Тарасов
logoFC Bus
logoWinline Медиалига
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoАлан Гатагов
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