Осипов допустил, что Krap Team заменит «Родину Медиа» в МФЛ-6
Николай Осипов рассказал, какой клуб, вероятно, заменит «Родину Медиа» в МФЛ.
Команда Текилы и Дмитрия Тарасова сегодня объявила о своем закрытии.
По словам Осипова, наиболее вероятным претендентом на включение в число участников шестого сезона Winline Медиалиги вместо «РМ» является Krap Team – команда Крапа.
«Они сейчас готовы больше, чем кто бы то ни было. Я не рассматривал Krap Team участником сезона, пока существовала «Родина Медиа», – отметил президент МФЛ.
Он добавил, что надеется сохранить формат с 20 командами в новом сезоне, однако это зависит от участия ФК «Банка».
Если команда Фила Воронина тоже снимется с сезона, в МФЛ-6 сыграют 18 клубов.
Ранее, напомним, также приостановил деятельность «Чисто Питер».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Это медиафутбол, бро»
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