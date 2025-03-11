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Осипов допустил, что Krap Team заменит «Родину Медиа» в МФЛ-6

Николай Осипов рассказал, какой клуб, вероятно, заменит «Родину Медиа» в МФЛ.

Команда Текилы и Дмитрия Тарасова сегодня объявила о своем закрытии.

По словам Осипова, наиболее вероятным претендентом на включение в число участников шестого сезона Winline Медиалиги вместо «РМ» является Krap Team – команда Крапа.

«Они сейчас готовы больше, чем кто бы то ни было. Я не рассматривал Krap Team участником сезона, пока существовала «Родина Медиа», – отметил президент МФЛ.

Он добавил, что надеется сохранить формат с 20 командами в новом сезоне, однако это зависит от участия ФК «Банка».

Если команда Фила Воронина тоже снимется с сезона, в МФЛ-6 сыграют 18 клубов.

Ранее, напомним, также приостановил деятельность «Чисто Питер».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Это медиафутбол, бро»
logoWinline Медиалига
logo«Крап» Даниил Крапивников
logoНиколай Осипов
logoРодина Медиа
logoФК Банка
logoФил Воронин
logoЧисто Питер
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