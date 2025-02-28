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«Бред полнейший! Неправильно вводить в профессиональный футбол дебильные правила». Дьяков о нуле очков за счет 0:0

Виталий Дьяков высказался о нуле очков при счете 0:0.

«Для таких предложений есть Медиалига. У Пике вообще есть своя Медиалига, там легко такие правила приживутся. А для обычного футбола это бред полнейший! Неправильно вводить в профессиональный футбол неординарные и дебильные правила. Такого никогда не будет.

Надо вводить изменения против вещей, которые портят футбол. Например, затяжка времени, когда футболисты долго валяются. С этим надо что-то делать. А 0:0 бывают разные, бывает, что команды играют, но мяч просто в ворота не идет. Их теперь наказывать за это? Так что бред полнейший, который ни к чему хорошему не приведет. 

«Факел» бы расстроился? Я не хочу критиковать никакие клубы. Каждый играет в силу своих возможностей. У кого-то есть «Газпром», «Лукойл», а кто есть у «Факела»? Команда играет как может в силу своих зарплатных ведомостей. Неправильно лишать их еще очков за 0:0.

Давайте тогда лишать большие клубы очков, если они не победили в три мяча. Вот и начать с «Барселоны», раз Пике этот бред придумал», – сказал главный тренер команды Winline Медиалиги «БроукБойз».

Ранее экс-защитник «Барселоны» и президент Кингс Лиги Жерар Пике предложил не давать командам очков, если матч заканчивается со счетом 0:0.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Legalbet
logoКингс Лига
logoВиталий Дьяков
logoБарселона
правила
logoЛа Лига
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
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