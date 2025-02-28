«Пике сказал. Пике – молодец! Год уже озвучиваем это предложение, всем все не нравится». Президент Медиалиги Осипов о нуле очков за счет 0:0
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о нуле очков при счете 0:0.
«Пике сказал. Пике – молодец! Год уже озвучиваем предложение Пике про 0:0, так всем все не нравится.
В том числе про ноль очков в таблицу! Свое всегда плохое что ли?» – написал Осипов.
Ранее экс-защитник «Барселоны» и президент Кингс Лиги Жерар Пике предложил не давать командам очков, если матч заканчивается со счетом 0:0.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости