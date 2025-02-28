«Пике сказал. Пике – молодец! Год уже озвучиваем это предложение, всем все не нравится». Президент Медиалиги Осипов о нуле очков за счет 0:0

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о нуле очков при счете 0:0.

«Пике сказал. Пике – молодец! Год уже озвучиваем предложение Пике про 0:0, так всем все не нравится.

В том числе про ноль очков в таблицу! Свое всегда плохое что ли?» – написал Осипов .

Ранее экс-защитник «Барселоны» и президент Кингс Лиги Жерар Пике предложил не давать командам очков, если матч заканчивается со счетом 0:0.