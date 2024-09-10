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Пике запускает медийный ЧМ среди сборных. Винисиус, Касильяс и Джейк Пол – участники проекта

Жерар Пике анонсировал чемпионата мира по медиафутболу .

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании планирует провести турнир King World Nations Cup в следующем году.

В промо турнира снялись форвард «Реала» Винисиус Жуниор и нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Их роли в турнире не уточняются.

Еще в турнир зайдут американский актер Джейк Пол, аргентинская певица Мария Бесерра и другие.

Напомним, что у Пике есть медиафутбольный турнир Кингс Лига, где участвовали Икер Касильяс, Роналдиньо, Чичарито и другие звезды мирового футбола.

Фото: Marca

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЖерар Пике
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoВинисиус Жуниор
Кингс Лига
logoЛамин Ямаль
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