Пике запускает медийный ЧМ среди сборных. Винисиус, Касильяс и Джейк Пол – участники проекта

Жерар Пике анонсировал чемпионата мира по медиафутболу .

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании планирует провести турнир King World Nations Cup в следующем году.

В промо турнира снялись форвард «Реала » Винисиус Жуниор и нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль . Их роли в турнире не уточняются.

Еще в турнир зайдут американский актер Джейк Пол, аргентинская певица Мария Бесерра и другие.

Напомним, что у Пике есть медиафутбольный турнир Кингс Лига, где участвовали Икер Касильяс, Роналдиньо, Чичарито и другие звезды мирового футбола.

Фото: Marca