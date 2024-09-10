Пике запускает медийный ЧМ среди сборных. Винисиус, Касильяс и Джейк Пол – участники проекта
Жерар Пике анонсировал чемпионата мира по медиафутболу .
Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании планирует провести турнир King World Nations Cup в следующем году.
В промо турнира снялись форвард «Реала» Винисиус Жуниор и нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Их роли в турнире не уточняются.
Еще в турнир зайдут американский актер Джейк Пол, аргентинская певица Мария Бесерра и другие.
Напомним, что у Пике есть медиафутбольный турнир Кингс Лига, где участвовали Икер Касильяс, Роналдиньо, Чичарито и другие звезды мирового футбола.
Фото: Marca
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости