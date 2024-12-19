Пике предложил «Эспаньолу» сыграть с медийной сборной Испании в преддверии Кингс ЧМ: «Проигравший платит миллион евро победителю»
«Дорогой господин Чен (Яншен – владелец «Эспаньола» – Спортс’‘).
Начиная с 1 января в Италии пройдет Кингс ЧМ среди сборных, а финал состоится на стадионе «Ювентуса» 12 января. Для подготовки сборной Испании мы хотим пригласить соперника нашего уровня сыграть в формате Кингс Лиги. Поэтому, воспользовавшись рождественскими каникулами, мы задумались об игре с основном составом «Эспаньола».
Чтобы обеспечить стимул, мы готовы поставить на кон сумму в 1 миллион евро, которую проигравший должен выплатить победителю. Ждем оперативного ответа. С уважением, Жерар Пике», – написал президент Кингс Лиги, экс-защитник «Барселоны».
С 1 по 12 января в Италии пройдет медийный чемпионат мира среди сборных. В чемпионате примут участие 16 национальных команд.
Президентами участвующих команд являются известные спортсмены, блогеры и инфлюэнсеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, США – Джейк Пол.
В ноябре состоялся анонс итальянской Кингс Лиги – основателем этого медиафутбольного турнира является Жерар Пике, а президентом итальянского филиала стал Златан Ибрагимович.
В этом году в Мексике прошел Кингс ЧМ среди клубов. Победу в нем одержала команда испанского стримера Ибая Льяноса Porcinos FC. Финал четырех на домашнем стадионе «Монтеррея» Estadio BBVA посетили 51 237 зрителей.
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