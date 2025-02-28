Кирьяков о Медиалиге: «Медийный футбол не надо смешивать с профессиональными командами»

Сергей Кирьяков высказался о Winline Медиалиге.

«Клубы сами должны решать, как появление медийных команд поможет им с имиджем. Медиафутбол развивается, есть интерес со стороны болельщиков, молодой аудитории.

Думаю, все-таки медийному футболу надо вариться параллельно с большим футболом – в собственном соку.

Я ничего против не имею, но не надо смешивать, сближать с командами из профессионального футбола. Это все отдельная история», – сказал бывший нападающий сборной России.