Кирьяков о Медиалиге: «Медийный футбол не надо смешивать с профессиональными командами»
Сергей Кирьяков высказался о Winline Медиалиге.
«Клубы сами должны решать, как появление медийных команд поможет им с имиджем. Медиафутбол развивается, есть интерес со стороны болельщиков, молодой аудитории.
Думаю, все-таки медийному футболу надо вариться параллельно с большим футболом – в собственном соку.
Я ничего против не имею, но не надо смешивать, сближать с командами из профессионального футбола. Это все отдельная история», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Legalbet
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