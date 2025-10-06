ФК «10 сыграет с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги, 2Drots – с Lit Energy в дивизионе претендентов, «Броуки» против СКА
Расписание 7-й недели WINLINE Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги
11 октября, суббота
Элитный дивизион, финал, первый матч
«БроукБойз» – ФК «10». Начало – 20:00
Дивизион претендентов, 1/2 финала
«БроукБойз» – СКА. Начало – 12:00
2Drots – Lit Energy. Начало – 16:00
Матчи пройдут в Москве в спортивном городке «Лужников».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Winline Media League
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости