ФК «10 сыграет с «СиндЕкатом» в финале элитного дивизиона Кубка Лиги, 2Drots – с Lit Energy в дивизионе претендентов, «Броуки» против СКА

Расписание 7-й недели WINLINE Кубка Медиалиги.

Кубок Медиалиги

11 октября, суббота

Элитный дивизион, финал, первый матч

«БроукБойз» – ФК «10». Начало – 20:00

Дивизион претендентов, 1/2 финала

«БроукБойз» – СКА. Начало – 12:00

2Drots – Lit Energy. Начало – 16:00

Матчи пройдут в Москве в спортивном городке «Лужников».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Winline Media League
