  • «Десятка» – фаворит Кубка Лиги. «Амкал» провалился, мы заслуживаем быть выше». Швагирев о раннем вылете с турнира
0

«Десятка» – фаворит Кубка Лиги. «Амкал» провалился, мы заслуживаем быть выше». Швагирев о раннем вылете с турнира

Максим Швагирев считает провальным выступление «Амкала» в Кубке Медиалиги.

«Амкал» проиграл Lit Energy (0:0, 7:8 Б) в четвертьфинале WINLINE Кубка Лиги и выбыл с турнира.

«Считаю, что это провальный турнир для нас. Мы шли к тому, чтобы защитить титул. Нужно проанализировать и узнать, что нам помешало. Мы заслуживаем быть гораздо выше.

Очень сложно предсказать, кто заберет титул. Из нижней сетки точно никого бы не выделил, так как все матчи навылет.

Увереннее всех идет «Десятка». Она – фаворит», – сказал вратарь «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
